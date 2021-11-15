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بوتين والسيسي يبحثان التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة 

بوتين والسيسي يبحثان التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة 
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، وفق ما أفاد الكرملين.

العالم - روسيا

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية، أن الجانبين قيما تقييما عاليا المستوى الراهن للعلاقات بين الدولتين، باعتبارها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي تتطور في مختلف المجالات.

وذكر البيان، أن المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية، وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.

وأضاف الكرملين أن الرئيس المصري أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على العمل المشترك المثمر بشأن ضمان أمن المطارات المصرية، الأمر الذي سمح باستئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر اعتبارا من أغسطس الماضي.

كما أشار الرئيسان إلى أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو والقاهرة على الساحة الدولية، بما في ذلك في حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا للبيان.

وذكر الكرملين أن بوتين والسيسي اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

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