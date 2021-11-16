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واشنطن تدعو موسكو للضغط على لوكاشينكو

واشنطن تدعو موسكو للضغط على لوكاشينكو
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

دعت واشنطن موسكو لممارسة "الضغط" على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، يوم الاثنين: "سنواصل دعوة روسيا وحثها على أن تضغط بشكل مباشر على نظام لوكاشينكو".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على تحضير عقوبات جديدة على بيلاروس.

وأكدت: "سنواصل العمل على اتصال وثيق... مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلفائنا الآخرين من أجل محاسبة نظام لوكاشينكو على الهجوم المستمر. وهذا يشمل إعداد عقوبات جديدة".

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتهمان بيلاروس بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

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واشنطن تدعو موسكو للضغط على لوكاشينكو

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