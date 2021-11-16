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روسيا تنفذ تجربة صاروخية في الفضاء وأمريكا تعلن غضبها

روسيا تنفذ تجربة صاروخية في الفضاء وأمريكا تعلن غضبها
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدانت امريكا إجراء تجربة صاروخية روسية وادعت بأنها "خطيرة وغير مسؤولة" شكلت تهديدا لحياة طاقم العمل على متن المحطة الفضائية الدولية.

العالم - روسيا

وأسفرت التجربة عن تفجير أحد الأقمار الصناعية الروسية.

واعلنت مصادر خبرية امريكية ان الانفجار خلف بعض الحطام مما اضطر طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى الاحتماء داخل كبسولات.

ويوجد على متن المحطة الدولية سبعة أفراد يشكلون طاقم العمل الحالي، من بينهم أربعة من امريكا، وواحد من ألمانيا، واثنان من روسيا.

وتسير المحطة الفضائية الدولية في مدار على ارتفاع نحو 420 كيلو مترا.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي مقتضب بشأن الواقعة: "في وقت سابق من اليوم، قام الاتحاد الروسي بإجراء متهور تضمن تجربة صاروخ مضاد للأقمار الصناعية على أحد الأقمار الصناعية المملوكة له" حسب تعبيره.

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