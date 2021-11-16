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رئيسي: ايران لديها امكانية الوصول إلى مواردها المالية في الخارج

رئيسي: ايران لديها امكانية الوصول إلى مواردها المالية في الخارج
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان الحكومة الايرانية لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى في الوقت الحاضر.

العالم - ايران

خلال كلمة القاها في مجلس الشورى الاسلامي اثناء مناقشة منح الثقة للمرشح لوزارة التربية والتعليم مسعود فياضي، قال الرئيس الايراني: بعد 83 يوما من تشكيل الحكومة وبعون الله ودعاء الشعب وتوجيهات قائد الثورة وهمة أعضاء مجلس الشورى، تمكنا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.

واضاف رئيسي: في التطعيم ضد كورونا ، تم اتخاذ خطوة إلى الأمام من خلال حقن 100 مليون جرعة.

وأكد حل المشاكل المالية وعدم الاستقراض من البنك المركزي الايراني.

وتابع قائلا: في البداية واجهت الحكومة مشاكل في بيع النفط، لكن الوضع الآن قد تحسن ، ولا يسعني إلا أن أقول إن الحكومة لديها إمكانية الوصول إلى مواردها في البلدان الأخرى.

وفي جانب من حديثه اشارة الرئيس الايراني الى التعامل مع الدول الاخرى، وقال: الحكومة أكدت على التعامل مع العالم منذ البداية، والآن نرى أن الحكومة تعيد إحياء علاقاتها مع دول الجوار، لذا فإن التعامل مع العالم يمضي قدمًا الى الامام.

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