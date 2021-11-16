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الرئيس العراقي: نأمل بأن تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية 

الرئيس العراقي: نأمل بأن تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية 
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن تنتهي الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت قبل أكثر من شهر بنتائج قانونية ودستورية.

العالم-العرق

جاء ذلك في كلمة له بـ"منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كردستان العراق – دهوك.

وقال صالح، بحسب شفق نيوز، إن "الشرق الاوسط في مرحلة انتقالة جديدة، وهو تحول دائم، لكن هذه المرحلة تمثل نقطة مفصلية في المنطقة، والمفصل في هذه التحولات هو العراق، وما يحصل في العراق سيكون له تبعات كبيرة في المنطقة".

واضاف، "نأمل أن تنتهي الانتخابات بنتائج قانونية ودستورية، ففي العراق مشاكل كبيرة لا يمكن تجاهلها، فمنذ نحو عشرين عاماً تناوبت خمس حكومات على العراق، ولم ينته لا رئيس وزراء أو جمهورية إلى السجن أو المشنقة كما هو ديدن لكثير من البلدان في المنطقة وهذا من إيجابيات المرحلة الجديدة في العراق".

وأضاف، "العراق يواجه تحدياً جدياً جديداً، هل سنتمكن من تجاوزه، المرحلة المقبلة مرحلة استحقاقات وطنية كبيرة، لدينا مشاكل تتطلب الخوض فيها ومعالجة بنيوية، ومن بينها مشاكل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

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