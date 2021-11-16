أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

اطلاعات ..

– رئيس الجمهورية لدى إستقباله وزير الخارجية التركي ..التعاون بين إيران وتركيا يجب أن يكون شاملا

ابرار ..

-الوزير عبد اللهيان لنظيره التركي الضيف .. سنعمل على إزالة أية عقبات محتملة من طريق العلاقات

كيهان ..

- عودة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة إلى البلاد

ايران ..

محافل عراقية تتحدث عن إحتمال ترشيح التيار الصدري حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء

جام جم..

- تسارع وتيرة إنخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل قياسي

جوان ..

- أنباء عن إنسحاب قوات سعودية بحجم لواء من جزيرة سقطرى اليمنية

جمهوري اسلامي ..

- مسؤول كبير بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بإرتكاب مجزرة ضد المدنيين بمحافظة دير الزور السورية

خراسان ..

- الساحة العراقية تشهد مشاورات بشأن تكليف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة

رويش ملت ..

- زيارة قريبة مرتقبة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لطهران

سياست روز ..

- لجنة شؤون الأسرى بحكومة الإنقاذ بصنعاء تتحدث عن إعدام مرتزقة التحالف السعودي عشرة أسرى

مردم سالاري ..

- بولندا تستنجد بحلف الناتو للتصدي لموجات اللاجئين على إمتداد حدودها مع روسيا البيضاء

ابتكار ..

- خارطة طريق جديدة في العلاقات بين طهران وأنقرة .. زيارة تشاووش أوغلو تكسر جليد العلاقات

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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وطن امروز..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( تحرير الحديدة وسط أجواء ترقب تحرير مأرب ).. انسحاب قوات التحالف السعودي ومرتزقته من الحديدة جنوب اليمن جاء مفاجئا وسط اجواء ترقب بقرب تحرير مأرب من قبضته، ( إن إنسحاب التحالف السعودي ومرتزقته من القسم الأكبر من مساحة محافظة الحديدة تطور له دلالاته الميدانية المهمة ) في الواقع يبدو واضحا ان السعودية وجدت نفسها في موقف بالغ الخطورة في مأرب فنجاح القوات اليمنية من جيش ولجان شعبية في تحرير محافظة مأرب بالكامل سيقرب النار بشكل خطير من الاراضي السعودية نفسها , لذلك قرر التحالف الاذعان لهزيمته في محافظة الحديدة مقابل حركة انصار الله من اجل تركيز قواته على معركة مأرب الاستراتيجية , الا ان هذا التحرك السعودي سيواجه فشلا مزدوجا الاول في الحديدة نفسها بسيطرة انصار الله وفتحها للطريق الرئيسي مع صنعاء ولطريق الامدادات والمساعدات الانسانية, والفشل الثاني سيكون بمأرب نفسها فالقوات المشتركة للجيش واللجان تقف على عتبة تحرير مدينة ومحافظة مأرب ومحاولات التحالف السعودي التمتشبثة اضعف من ان تغير هذا

المسار .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( مناورات "إسرائيل " عسكرية أم سياسية الأهداف؟) الكيان الصهيوني قام بمناورات عسكرية واسعة بصحرا النقب الشهر الماضي بمشاركة بلدان من حلف الناتو , كما اجرى مؤخرا مناورات بحرية مع امريكا والامارات والبحرين بالبحر الاحمر.

( إن الكيان الصهيوني يصنف إيران وجبهة المقاومة كتهديد مصيري له الأمر الذي يعكس عمق هلعه من قدرات المقاومة ) والواقع هو ان تكشير الكيان الصهيوني عن انيابه عبر اجراء مثل هذه المناورات مؤشر ضعف وخوف بحد ذاته , ومحاولة فاشلة للتظاهر بالقوة لاخفاء رعبه, الى جانب يبدو ان هذا الكيان يحاول عبر اجراء مثل هذه المناورات المشتركة مع نظم خليجية حث وتشجيع نظم عربية اخرى على الالتحاق بقاطرة التطبيع .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها الذي ينقل عن جنرال صهيوني قوله ان ("إسرائيل" أضعف كثيرا مما تحاول التظاهر به ).. ضم القائد السابق لقوات الاحتياط بالجيش الصهيوني الجنرال " "اسحاق بريك" صوته لاصوات خبراء عسكريين في فلسطين المحتلة تحذر من الضعف العسكري لهذا الكيان، ( الجنرال إسحاق بريك قال بصراحة ان هذا الجيش الصهيوني أضعف بكثير مما تحاول "إسرائيل" التظاهر به من قوة ) وحذر من ان اية حروب مستقبلية ستكشف عن واقع وجود نقاط ضعف خطيرة في القدرات العسكيرة للكيان الصعيوني , ضعف يتمثل بوجود نقص كبير في تعداد الجيش ونقص كبير في وجود المهندسي والتقنيين ونقص كبير في مخزون الذخائر والعتاد وف منظومات الدفاع الجوي وفي قدراته على خوض حرب في عدة جبهات بوجد عشرات الالاف من الصواريخ حوله.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (عصا موسى تلاحق كيان الإحتلال).. يواجه الكيان الصهيوني تحدي كبير في مجال الحرب السيبرانية مقابل مجموعة قراصنة معلومات باسم مجموعة " عصا موسى"، ( في أحدث تطور عصف هجوم سيبراني شنته عصا موسى بملفات أخطر مجموعة إستخبارية أمنية في الكيان الصهيوني ) انها المجموعة الاستخبارية للجيش الصهيوني المعروفة باسم الوحدة ثمانية الاف ومئتين , والخاصة بتنسيق عمليات التجسس على الشعب الفلسطيني بايجاد بنك للوجوه وللمعلومات خاص بالفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة لتسهيل عمليات القمع والملاحقة وحتى التصفيات التي تستهدف الفلسطينيين. مجموعة عصا موسى اخترقت حواسيب هذه الوحدة الاستخبارية الصهيونية ونظمها الكومبيوترية واخترقت ارشيقاتها والحصيلة كانت الحصول على بالغة السرية ملافق بالصور والافلام في ضربة معلم للصهاينة ,

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات سلطت الضوء على جانب من التطورات الميدانية باليمن وكتبت في تقريرها ( إنسحاب لواء سعودي من جزيرة سقطرى اليمنية ) .. تحدثت محافل اعلامية يمنية عن سحب السعودية لجزء من قواتها من جزيرة سقطرى اليمنية في البحر الاحمر.. وحسب هذه المحافل ( سحبت السعودية لواء يضم نحو ثلاثة آلاف جندي من جزيرة سقطرى الإستراتيجية ونقلتهم إلى جهة مجهولة وربما للسعودية نفسها) وهذا هو ثالث انسحاب عسكري للتحالف السعودي في اليمن خلال اسبوع اذ سبق ذلك انسحاب لواء سعودي اخر من معسكر بمدينة عدن هذا الى جانب انسحاب التحالف السعودي ومرتزقته من محافظة الحديدة .