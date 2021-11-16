مصر.. هذا الفيديو يؤدي الى اعتقال "سفاح الجيزة"

العالم-مصر

وكشف مصدر أمني مصري عن أول الأسباب التي أوقعت بـ"سفاح الجيزة"، المتهم بقتل 4 أشخاص ودفن جثثهم في الجيزة والإسكندرية، وتبين أن الخيط الرئيسي في القضية كان تسجيل إحدى كاميرات المراقبة للمتهم وهو يقوم بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه.

وأوضح المصدر أن ذلك الفيديو كشف جميع جرائم المتهم وانتحاله صفة أشخاص آخرين لتنفيذ جرائمه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اصطحبت المتهم "قذافي ف." 49 سنة، "محام" والشهير بسفاح بولاق الدكرور، فجر أمس، للإرشاد عن جثمان رودينا شقيقة زوجته الثانية، والتي قتلها بعد تهديدها له بفضح علاقتهما غير الشرعية قبل زواجه من شقيقتها.

وأضافت التحريات أن المأمورية بعد الانتهاء من استخراج جثمان "رودينا" من شقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، سوف تتجه إلى الإسكندرية وبصحبتها المتهم، لاستخراج جثة فتاة كانت تعمل معه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية، التي قتلها المتهم بعد مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد أخذها منها، ودفنها في مخزن بالعصافرة.

وأوضحت أن الهياكل العظمية التي عثر عليها في مقبرة شقة بولاق الدكرور، في انتظار ظهور نتائج تحاليل البصمة الوراثية لها وللأسر التي تم أخذ عينات منها، لمطابقتها، والتأكد من أنهم بالفعل هم المجني عليهم الذين اعترف المتهم بقتلهم، وبعد ذلك سوف يتم استخراج تصاريح دفن من النيابة العامة لتلك الهياكل، وتسليمها لذويهم تمهيدًا لدفنهم.

وأكدت التحريات أن الهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، رضا محمد عبد اللطيف 48 سنة، محاسب، عثر عليه داخل شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، يرتدي بنطالا وقميصا، بالإضافة إلى حافظة جلدية خاصة بالمجني عليه، بفحصها تبين العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبعض الأوراق الأخرى.