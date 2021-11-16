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الآسيوي يفند مزاعم الأردن حول حارسة مرمى منتخب إيران

الآسيوي يفند مزاعم الأردن حول حارسة مرمى منتخب إيران
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

ردّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد الأردني مشككا في جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.

العالم - إيران

وكان قد طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم بفتح تحقيق لحسم جنس حارسة المرمى سواء أكانت ذكرا أم أنثى.

ورد الاتحاد الآسيوي على الشكوى الأردنية بسرعة مؤكدا أن التحقيق أثبت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى.

يذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بالتعادل 0-0، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي تألقت فيها حارسة المرمى الإيرانية وقادت فريقها إلى التأهل للبطولة القارية.

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