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ایران تستضيف بطولة المصارعة لجيوش العالم بدورتها الخامسة والثلاثين

ایران تستضيف بطولة المصارعة لجيوش العالم بدورتها الخامسة والثلاثين
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

 أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي العمید مهدي حاجيان ان ايران ستضتضيف مسابقات بطولة المصارعة لجيوش العالم بنسختها الخامسة والثلاثين في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر 2021 .

العالم - ايران

واضاف حاجیان في مؤتمر صحفي الیوم الاربعاء ان منافسات المصارعة العالمية في نسختها الخامسة والثلاثين ستقام في الفترة من 20 الی 25 نوفمبر بمشارکة 300 مصارع من 22 دولة في العاصمة طهران .

وقال ان العاب سيزم الاولمبية تعد ثاني أكبر حدث ریاضي بعد الأولمبياد، والتي تشارك فيها 140 دولة عضو في المجلس الدولي للرياضة العسكرية (سيزم).

وأضاف: ان إيران اصبحت عضوا في المجلس منذ عام 1957 واستضافت عدة مرات هذا الحدث الریاضي.

وصرح حاجيان إن دبلوماسية الرياضة العسكرية لها أهمية خاصة والهدف من اقامة العاب سيزم الاولمبية هو تحقیق السلام الدولي والوحدة والتضامن بين القوات العسكرية العالمية وشعارها الصداقة من خلال الرياضة.

وتابع ان إيران ، باعتبارها الركيزة الأساسية لارساء الامن بالمنطقة فخورة باستضافة هذا الحدث العالمي المهم.

واعلن: ان المسابقات ستقام في فئتي المصارعة الحرة والرومانية بأوزان من 57 إلى 125 ومن 55 إلى 130 ؛ وسيشارك المنتخب الإيراني بـ 36 مصارعًا في هذه المسابقات.

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ایران تستضيف بطولة المصارعة لجيوش العالم بدورتها الخامسة والثلاثين

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