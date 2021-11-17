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شاهد بالفيديو.. تفعيل منظومة "سي رام" الامريكية في بغداد

الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قامت القوات الامريكية، اليوم الأربعاء بتفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" داخل مجمع سفارتها في المنطقة الخضراء وقاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد.

العالم-العراق

وكشف مصدر أمني عراقي، عن سبب تفعيل منظومة الـ"سي رام" في السفارة الأمريكية في بغداد، وقال إن "هذا الاختبار الذي حصل اليوم، جاء نتيجة نصب منظومات اضافية محدثة وجديدة في السفارة الأمريكية وقاعدة فيكتوريا".

وأضاف، أن "العدد الكلي اصبح من 5 إلى 8 منظومات موجودة في السفارة والقاعدة".

ووفق تنويه سابق للسفارة الأمريكية، فإنها إلى جانب مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد (قاعدة فيكتوريا) ستقوم بإجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM تتخللها انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية الساعة 1300 اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد تقوم بين حين وآخر باطلاق رشقات صاروخية فوق المناطق السكنية ضمن اختبارات منظومة الـ"سي رام"، الأمر الذي يتسبب بحالة من الذعر لدى سكان العاصمة.

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