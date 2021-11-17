القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مقر إقامة بن سلمان في نيوم

العالم - اليمن



وقال حساب “العهد الجديد” السعودي الشهير على تويتر، والذي يتم عبره تسريب معلومات دقيقة وحساسة عن الأسرة المالكة السعودية، إن قوات صنعاء قصفت مقر إقامة محمد بن سلمان في مدينة نيوم.

وأوضح الحساب الشهير، أن قصف مقر إقامة ابن سلمان، جاء بعد نصب منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت جديدة في المملكة.

واعتبر أن القصف يؤكد على أن ابن سلمان بات غير آمن على نفسه في قصوره بمدينة نيوم الجديدة.

وبحسب الحساب، فإن ابن سلمان بات يقضي معظم أوقاته في يخته في البحر، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستقر في العاصمة السعودية كما كان يفعل سابقًا، حد قوله.

يذكر أن السعودية، كانت قد أعلنت قبل أيام، إنشائها مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” وهو تجمع صناعي عائم، في مؤشر على تخوفات الرياض من تكرار الضربات الجوية التي تلقتها منشآت نيوم.