الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله محسن مجتهد شبستري يلبي نداء ربه

آية الله محسن مجتهد شبستري يلبي نداء ربه
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

لبى آية الله مجتهد شبستري ممثل أهالي محافظة آذربايجان الشرقية في مجلس خبراء القيادة، يوم الاربعاء، نداء ربه إثر اصابة بسكتة.

العالم - إيران

وتوفي آية الله محسن مجتهد شبستري ممثل أهالي محافظة آذربايجان الشرقية في مجلس خبراء القيادة، يوم الأربعاء، في مستشفى الإمام الحسين عليه السلام بطهران، إثر اصابته بسكتة.

وفيما سبق تولى آية الله مجتهد شبستري ممثلية الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية وإمامة الجمعة بمدينة تبريز مركز المحافظة، وكذلك كان ممثلا لأهالي طهران في مجلس الشورى الاسلامي.

وكان آية الله محسن مجتهد شبستري (ولد في شبستر بمحافظة اذربايجان الشرقية عام 1937)، عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكذلك كان امام جمعة تبريز وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية. كان ممثل أهالي محافظة اذربايجان الشرقية والمتحدث باسم لجنة التحقيق بمجلس خبراء القيادة في الدورة الرابعة.

وكان المرحوم كذلك عضوا في مجلس خبراء القيادة في الدورات الاولى والثانية والثالثة، وكان نائبا في مجلس الشورى الاسلامي لأربعة دورات ممثلا لأهالي طهران. وأيضا كان عضوا في اللجنة المركزية لرابطة علماء الدين المناضلين فرع طهران، وقد تعرض خلال النظام الشاهنشاهي البائد مرارا للاعتقال من قبل عناصر السافاك.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب والمواهب العلمية 

إيران تبدأ التسجيل لزيارة العتبات المقدسة في سوريا الشهر المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رياح التغيير القادمة في البحرين والتوظيف والقرارات الفردية

استشهاد منفذ عملية طعن في القدس المحتلة برصاص قوات الاحتلال

مؤرخ إسرائيلي: الصراع الصهيوني ضدّ الفلسطينيين خاسِر وسيُخفي إسرائيل نهائيًا

جامعيون أردنيون ضد التطبيع وهرولة الأنظمة نحوه

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المسيرة المليونية في السودان.. والدور الأمريكي

إعلان حالة الطوارئ في القاهرة والجيزة لهذا السبب..