تخت روانجي: ايران التزمت بالاتفاق النووي الا ان اميركا والثلاثي الاوروبي نقضوا التزاماتهم

العالم - ايران

وفي كلمة لبيان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع الجمعية العامة السادسة والسبعين للمصادقة على التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تمت بالاجماع، أكد مجيد تخت روانجي أهمية الطاقة النووية في مختلف نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وقال: ان هذا الموضوع قد تم التصريح به تماما في معاهدة "ان.بي.تي" والنظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان احدى المهام الاساسية للوكالة تتمثل في مساعدة الدول الاعضاء للاستفادة من الطاقة النووية للاغراض السلمية.

وبيّن ان مهمة الوكالة الدولية في التحقق يجب ان تنفذ وفق النظام الاساسي، بحيث لا يتم تجاهل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره حقا مؤكدا للدول الاعضاء.. حتى ان المخاوف بشأن حظر الانتشار لا ينبغي كذلك ان تقيد حقوق الدول الاعضاء في الاستفادة من هذا الحق. وفي هذا الاطار، فإن اي محاولات لتقييد الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتعارض مع روح ان.بي.تي ومحتواها.

وأشار تخت روانجي الى خروج اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر غير القانوني وعدم الالتزام بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، وصرح ان هذه الاجراءات منعت الجمهورية الاسلامية الايرانية من الاستفادة من حقوقها المشروع طبق هذا القرار.

وصرح: ان الحقيقة التي لا يمكن انكارها بشأن الاتفاق النووي هي ان ايران التزمت بشروط الاتفاق، الا ان اميركا والدول الاوروبية الثلاث نقضت التزاماتها. وفي حال التنفيذ التام والمؤثر للالتزامات من قبل سائر اطراف الاتفاق ورفع كل حالات الحظر غير القانوني والتحقق منها وتقديم ضمانات بعدم نقض التزاماتهم مرة اخرى، فإن ايران مستعدة لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأشار تخت روانجي الى التعاون الوثيق بين ايران والوكالة الدولية، حيث استقبلت ايران من بين كل الاعضاء النسبة الاكبر من عمليات التفتيش التي استمرت حتى في وقت انتشار كورونا، مؤكدا انه لم تبق اية مشكلة حول تنفيذ ايران لاتفاقات الضمان وهذا ما أيده المدير العام للوكالة في تقريره الاخيرة. ورغم ذلك لا ينبغي المساس بالحياد والاستقلالية والمهنية.

وتطرق الى الهجمات التخريبية الصهيونية على المنشآت النووية الايرانية واغتيال الكيان الصهيوني للعلماء الايرانيين بمن فيهم الشهيد فخري زادة، وطالب المنظمات الدولية وخاصة الامم المتحدة ان تدين هذه الجرائم.

وأردف: ان الكيان الصهيوني لم ينضم الى معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا رغبة له كذلك لقبول هذه المعاهدة واتفاقات الضمان، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تتصدى لهذا الموضوع بمهنية دون اي تحيز.