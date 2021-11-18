رئيسي: آية الله مجتهد شبستري كان من رواد تكوين نهضة الامام الخميني (رض)

العالم - ايران

وفي بيان أصدره بمناسبة رحيل العالم العامل المجاهد، آية الله محسن مجتهد شبستري، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان رحيل العالم المجاهد والثوري سماحة آية الله محسن مجتهد شبستري (قدس سره) عضو مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، تسبب بألم وحزن فادح لنا.

وأضاف رئيسي في بيانه، ان هذا العالم المجاهد والثوري الذي كان من الرواد في تكوين نهضة الامام الخميني (رض)، قضى عمره الشريف في مسار تبيين القيم الاسلامية وتقديم الخدمات للشعب والثورة من خلال حضوره المؤثر في مختلف موقع الجدمة وخاصة في الموقع العبادي السياسي لصلاة الجمعة اضافة الى تمثيل الشعب في عدة دورات في مجلس الشورى الاسلامي وكذلك تأليف ونشر الكتب القيمة وترويج الثقافة والمعارف الدينية، وقد ترك آثارا قيمة ستبقى مخلدة الى الابد في الاذهان.

وقدم الرئيس الايراني التعازي بهذا المصاب الجلل الى اهالي محافظة اذربايجان الشرقية والحوزات الدينية واعضاء مجلس خبراء القيادة ومحبي هذا العالم الجليل وخاصة اهل بيته الكرام، سائلا الله تعالى له علو الدرجات في جوار الائمة الاطهار عليهم السلام.

الجدير بالذكر، ان العالم المجاهد الجليل الفاضل آية الله محسن مجتهد شبستري عضو اللجنة المركزية لرابطة علماء الدين المناضلين وعضو مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، قد وافته المنية يوم الاربعاء بسبب السكتة، وذلك في مستشفى الامام الحسين عليه السلام بطهران.