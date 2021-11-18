أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس18 نوفمبر 2021

اطلاعات..

قائد الثورة الإسلامية .. من الممكن إيجاد سبل حل علمية لكل مشاكل البلاد

ايران ..

عائدات إيران النفطية تسجل قفزة كبيرة رغم كل إجراءات الحظر المشددة والضغوط

جوان ..

قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصل إلى مشارف مدينة مأرب

رسالت ..

عدوان صاروخي صهيوني جديد يستهدف مناطق بجنوب العاصمة السورية دمشق

ابرار ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي سيزور إيران الأسبوع القادم

حمايت ..

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يؤكد ضرورة عدم تسييس ملف إنفجار مرفأ بيروت

خراسان ..

وقف مؤقت جديد لإطلاق النار بين أرمينيا وجمهورية آذربيجان بوساطة روسية

سياست روز ..

عودة الأوضاع بين باكو ويريفان إلى حالة إقرار وقف هش لإطلاق النار في قره باغ

كيهان ..

رئيس لجنة التطهير بحكومة طالبان يتحدث عن إعتقال وطرد المئات من عناصر طالبان لإرتباطهم بـ"داعش"

ارمان ملي ..

مندوب الصين لدى الإتحاد الأوروبي يدعو لإلغاء إجراءات للحظر المفروضة على إيران

ابتكار ..

تساؤلات عن مستقبل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وسط أنباء عن قرب إقالتها

دنياى اقتصاد ..

أصداء حرب مياه في الشرق الأوسط .. تركيا تملأ سد إليسو ونهر دجلة مهدد بالجفاف

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

sdسياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن جولة وزير الدفاع الامريكي للمنطقة في مقالها، ما الذي يبحث عنه أوستين ؟، .. يصل وزير الدفاع الامريكي لويد اوستين الى الامارات اليوم في اطار جولة اقمليمية تشمل البحرين ايضا, وهي جولة تأتي مباشرة بعد الجولة التي قام بها المندوب الامريكي الخاص بايران "روبرت مالي" لعدد من بلدان المنطقة .

إن وراء زيارة الجنرال لويد أوستين للمنطقة أهدافا ترتبط بتسويق السلاح الأمريكي بالتاكيد وذلك لإنعاش الإقتصاد الأمريكي كما ان زيارة اوستين وروبرت مالي ايضا تستهدف الترويج لسيناريو الترويع من ايران لوضع عقبات بطريق الجهود التي تستهدف تحسين العلاقات بين بلدان المنطقة وبناء جسور تعاون اقتصادي وتجاري على اساس المصالح المشتركة.

فتعزيز العلاقات بين بلدان لمنطقة يتنافى مع مصالح واهداف امريكا والكيان الصهيوني.

كيهان ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة كيهان في مقالها، أهمية إنتصار حركة أنصار الله بالحديدة،.. اضطرت قوات التحالف السعودي والميلشيات التابعة لها من المرتزقة للانسحاب من معظم ارجاء محافظة الحديدة بميناءها الاستراتيجي , وفرضت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرتها عمليا على هذه المحافظة .

إن إنسحاب التحالف ومرتزقته من الحديدة مؤشر آخر على إقتراب ساعة الحسم في حرب التحالف السعودي العدوانية على اليمن فقوات التحالف تواجه هزائم كبرى في نفس الوقت في محافظة مأرب ايضا , وهناك انسحابات لقوات التحالف السعودي من مواقع بعدن وجزيرة سقطرى اليمنية ايضا.وفي كل الاحوال, ان انتصار حركة انصار الله بالحديدة يحظى باهمية استراتيجية حيث سيسهل وصول المساعدات الانسانية الدولية والوقود عبر ميناء الحديدة للشعب اليمني كم تم اعادة فتح الطريق الاستراتيجي بي الحديدة والعاصمة صنعاء هذا الى جانب ان هذا الانتصار سيضعف معنويات التحالف السعودي وشراذم المرتزقة التابعة له.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت عن تقديم حركة عصائب اهل الحق العراقية، أدلة بحدوث تلاعب في الإنتخابات، لمندوبة الامم المتحدة.. ازاح عضو في المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق العراقية الستار عن تقديم الامين العام للعصائب ادلة بشأن حدوث تلاعب في الانتخابات البرلمانية ونتائجها لمبعوثة الامين العام للامم المتحدة لشؤون العراق , ويقول محمود الربيعي ان ..

الأدلة التي قدمها قيس الخزعلي للسيدة جينين بلاسخارت مبعوثة الأمم المتحدة بشأن التلاعب بالإنتخابات أدهشتها تماما واضاف الربيعي ان الشيخ قيس الخزعلي ابدى في لقائه مع هذه المبعوثة الدولية تعجبه من اصدار مجلس الامن الدولي لبيان يؤيد صحة وسلامة الانتخابات البرلمانية في العراق قبل انتهاء عملية اعادة فرز الاصوات لتاييد سلامة الانتخابات رسميا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، جرائم حرب بحق الأسرى،.. لابد من اضافة جريمة ارتكاب السعودية وحلفاءها ومرتزقتها قتل الاسرى الى سجل جرائم التحالف السعودي في حربه العدوانية على اليمن منذ عام 2015 .

إن لجنة شؤون الأسرى في حكومة الإنقاذ اليمينية أكدت قيام التحالف السعودي بإعدام أسرى حرب يمنيين وحسب هذه اللجنة قام مرتزقة التحالف مؤخرا باعدام عشرة اسرى يمنيين باطلاق النار عليهم بدم بارد بعد هزائم التحالف بمحافظتي مأرب والحديدة.

والواقع هو ان تقارير سابقة عديدة اكدت اطلاق مرتزقة التحالف السعودي النار على اسرى من مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.

بعد كل هزيمة ميدانية تلحق بالتحالف وذلك في اطار انتقام وحشي جبان وجريمة حرب اخرى تضاف لجرائم شن غارات جوية على المدن والقرى اليمنية واستهداف المدنين وتدمير البنى التحتية في هذا البلد.

رسالت ...

في تعليقها الذي يحمل عنوان، إنقضاء مدة صلاحية بايدن السياسية ،.. تدل العديد من المؤشرات بأن حقبة بايدن بالبيت الابيض ستكون اقصر من المتوقع تماما , فاستطلاعات الراي تعطي انطباع واضعح بأن بايدن لن يكون مرشح الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2024 , وهناك من يتوقع بأن بايدن قد لايستطيع اكمال مهامه الرئاسية الحالية ايضا .

إن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن على بايدن الخروج من الساحة السياسية بالكامل لضعفه الواضح في إدارة شؤون البلاد وخطورة الامر بالنسبة لبايدن تتضاعف بفقدان شرائح واسعة من الديمقراطيين ثقتهم به حيث عكست الاستطلاعات ان ثمانية وثلاثين بالمئة من الديمقراطيين يرون ان بايدن غير قادر الى ادارة شؤون البلاد فيما قال ثمانية عشر بالمئة من الديمقراطيين بانه لم يحسموا امرهم بعد بشأن بايدن.

جام جم ..

حول تفجر معارك مرة اخرى بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا كتبت صحيفة جام جم في مقالها، حرب وسلام بيوم واحد، .. هناك تصعيد ميداني وتبادل للاتهامات بين جمهوريتي اذربيجان الاكبر والاقوى وارمينيا, والمعارك الاخيرة بينهما عكس ت بلوغ الازمة في جنوب القوقاز لمرحلة خطيرة الامر الذي يعكس هشاشة كل اتفاقيات وقف اطلاق النار.

إن الوساطة الروسية نجحت هذه المرة أيضا بإيجاد وقف هش لإطلاق النار , لکن خلافات البلدين ستبقى نارا تحت الرماد في ظل عدم ايجاد حل دائم للخلافات العالقة بين البلدين , الامر الذي يعطي دائما الفرصة للطرف الاقوى للتحرك لفرض رؤيته ولتحقيق طموحاته.

وبطبيعة الحال يساهم عامل اختلال ميزان القوى لصالح جمهورية اذربيجان في ظل الدعم التركي في تشجيع باكو على تحقيق اهداف ابعد من قضايا الخلافات حول قره باغ مع ارمينيا , اهداف تحمل رائحة تغيير في الحدود الدولية.