مصر.. إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و25 آخرين بقوائم "الإرهاب"!

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وضمت القضية الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"، نائب رئيس حزب مصر القوية "محمد القصاص"، ومحافظة البحيرة السابق "أسامة سليمان"، ونائب محافظ الإسكندرية السابق "حسن البرنس"، والمحامي "أحمد أبو بركة"، و"الحسن الشاطر"، نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين "خيرت الشاطر"، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وشملت قائمة المتهمين أيضاً: "أحمد عبد الهادي"، و"محمود فتحي"، و"إبراهيم عطا"، و"طارق السلكاوي"، و"محمود عامر"، و"عبد الفضيل مبروك"، و"محمود أبو طالب"، و"سلمان حمادة"، و"عبد الجليل أبازيد"، و"محمد شحاتة"، وأحمد سامي"، و"مصطفى حجازي"، و"محمد عمرو"، و"عبد الرازق المليجي"، و"محمد مبروك"، و"أيمن رشاد"، و"محمد أبو السعود"، و"عبده حسونة"، و"أحمد نصر"، و"مصطفى أشرف".

وأسندت النيابة للمدرجين اتهامات بارتكاب جرائم "الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة المصرية، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإشاعة الفوضى" حسب تعبير النيابه.

وصدر الحكم الابتدائي من محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتأييد طلب النيابة العامة بشأن إدراج "أبوالفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكان "أبو الفتوح" قد اعتقل لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن في فبراير/شباط 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التلفزيونية التي أزعجت نظام الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، إثر إحكام الخناق على الإعلام المحلي والمجال العام في أعقاب إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

فيما أكمل "علاء عبدالفتاح" عامين كاملين من الحبس الاحتياطي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك "محمد الباقر"، الذي ألقي القبض عليه في عام 2019، وتم اتهامهما بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة".