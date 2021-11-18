الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و25 آخرين بقوائم "الإرهاب"!

مصر.. إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و25 آخرين بقوائم
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، إدراج المرشح الرئاسي المصري السابق، رئيس حزب مصر القوية "عبد المنعم أبو الفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وذلك بحكم نهائي بات.

العالم-مصر

وضمت القضية الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح"، والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"، نائب رئيس حزب مصر القوية "محمد القصاص"، ومحافظة البحيرة السابق "أسامة سليمان"، ونائب محافظ الإسكندرية السابق "حسن البرنس"، والمحامي "أحمد أبو بركة"، و"الحسن الشاطر"، نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين "خيرت الشاطر"، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وشملت قائمة المتهمين أيضاً: "أحمد عبد الهادي"، و"محمود فتحي"، و"إبراهيم عطا"، و"طارق السلكاوي"، و"محمود عامر"، و"عبد الفضيل مبروك"، و"محمود أبو طالب"، و"سلمان حمادة"، و"عبد الجليل أبازيد"، و"محمد شحاتة"، وأحمد سامي"، و"مصطفى حجازي"، و"محمد عمرو"، و"عبد الرازق المليجي"، و"محمد مبروك"، و"أيمن رشاد"، و"محمد أبو السعود"، و"عبده حسونة"، و"أحمد نصر"، و"مصطفى أشرف".

وأسندت النيابة للمدرجين اتهامات بارتكاب جرائم "الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة المصرية، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإشاعة الفوضى" حسب تعبير النيابه.

وصدر الحكم الابتدائي من محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتأييد طلب النيابة العامة بشأن إدراج "أبوالفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكان "أبو الفتوح" قد اعتقل لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن في فبراير/شباط 2018، حيث شارك في سلسلة من اللقاءات التلفزيونية التي أزعجت نظام الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، إثر إحكام الخناق على الإعلام المحلي والمجال العام في أعقاب إتمام إجراءات التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

فيما أكمل "علاء عبدالفتاح" عامين كاملين من الحبس الاحتياطي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك "محمد الباقر"، الذي ألقي القبض عليه في عام 2019، وتم اتهامهما بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالبلاد وسمعتها، واستخدام شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة".

روابط ذات صلة

إعلان حالة الطوارئ في القاهرة والجيزة لهذا السبب..

مصر: الحكم على الناشط زياد العليمي بالسجن 5 سنوات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخزانة الاميركية: فرض حظر على 6 أفراد إيرانيين وكيان إيراني

المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى يزور إثيوبيا

مصر.. إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و25 آخرين بقوائم "الإرهاب"!

فيما تنهي النظر غدا.. مفوضية الانتخابات في العراق: الهيئة القضائية تقبل 7 طعون من أصل 1200

الشرطة السودانية: الكاميرات لم ترصد استخدامنا للرصاص أثناء التظاهرات الأخيرة!

العدوان السعودي يشن 55 غارة جوية على عدة محافظات يمنية