بريطانيا تسعى لانتشال مقاتلة امريكية من البحر المتوسط

العالم-اوروبا

وتسعى البحرية البريطانية لمنع وقوع التنكولوجيات الحديثة المستخدمة في تلك الطائرات من الجيل الخامس في أيدي الدول الأجنبية وخاصة روسيا، الأمر الذي يخشاه العسكريون البريطانيون، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وتم تحديد مكان سقوط الطائرة في المياه الدولية في البحر المتوسط، ويقع حطامها على عمق نحو 1.6 كم.

وتشارك في العملية سفن الإغاثة الخاصة والغواصات ويساعد العسكريون الأمريكيون شركاءهم البريطانيين في العملية.

وسقطت الطائرة التي تبلغ قيمتها 162 مليون دولار قبالة السواحل المصرية، بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث.

وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، ونجا في الحادث.