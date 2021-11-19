هذا النظام الغذائي يسبب الاصابة بنوع شائع من السرطان

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وتعاونت مجموعة من الباحثين في الطب والصحة العامة من "جامعة إيران للعلوم الطبية" وكلية "إمبريال كوليدج” في بريطانيا وجامعة "نيبسينغ" في كندا، لمراجعة النتائج من 226 دراسة سابقة حول سرطان المبيض، والتي استمروا في إجرائها حتى كانون الثاني (يناير) 2020. وبعد تحليل تلك الدراسات السابقة، نشر المؤلفون ورقة بحث جديدة في مجلة "Journal of Ovarian Research" العلمية وصدموا الجميع بالنتائج، حيث أشاروا في دراستهم إلى أن العوامل الغذائية المرتبطة بالإصابة بسرطان المبيض هي القهوة والبيض والكحول وتناول الدهون، وكلها تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وإذ شدّد معدّو الدراسة على شمولها على تحليل أكثر من 200 دراسة سابقة، لفتوا إلى أنه تم تحليل دراستين إلى 4 دراسات فقط لهذه العوامل الفردية، وهم لذلك طلبوا توخّي الحذر قبل الاستنتاج النهائي أن أياً من هذه العوامل الفردية تسبّب سرطان المبيض... وقالوا في بحثهم: "بعد سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم، يحتل سرطان المبيض المرتبة الثالثة في السرطانات النسائية، وغالباً ما يبقى غير مشخص حتى ينتشر في أنحاء الحوض والبطن".

كما أكدوا أن "تحديد أكثر عوامل الخطر المؤثرة لسرطان المبيض يمكن أن يكون إحدى الطرق للمساعدة في اتخاذ تدابير وقائية".