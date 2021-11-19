شاهد.. سخرية نشطاء التواصل من الفيلم الإماراتي "الكمين"

العالم - هاشتاغ

وتجري احداث الفيلم حول إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين، الذين علقوا داخل كمين في وادي جبلي، تحت حصار مقاتلي انصارالله .

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع من الفيلم الاماراتي حيث كتب، عبد الحليم هاشم: "الإمارات انتجت فيلم الكمين ماهي عارفه إن كل أيامها في اليمن كمين ودعس من قبل أبطال الجيش واللجان" .

وعلق زيد الشريف: "فيلم ـ الـكـمـيـن ـ مستوحى من معارك وأحداث وقعت عام 2018 يوثق بعض الكمائن التي حصلت للقوات الإماراتية خلال مشاركتها في العدوان على اليمن تحاول الإمارات أن تظهر في الفيلم بمظهر القوة والصلابة مع أن الحقيقة تؤكد أنها هزمت شر هزيمة والمشاهد التي وثقها الإعلام الحربي اكبر دليل".

وغرداحمد علي داوود: " فشلت الإمارات واقعياً على الأرض، وحملت جنودها على توابيت إلى أبو ظبي، والآن يحاولون خلق انتصارات عبر السينما وفي فيلم "الكمين".. تعساً لهم".

وكتبت جويل : طفيلم بتمويل اماراتي ومشاركه فنانين اماراتين اخراج فرنسي و غربي باسم الكمين عباره عن عمليه عسكريه لتحرير جنود اماراتين من كمين لانصار الله، صدّق قرقاش الفيلم واعتبره يتكلم عن بطولات الجيش الاماراتي باليمن يا حرام يا عربان التصهين ما يعجزون عن تحقيقه بالواقع يحققونه بالاوهام والافلام"