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مكتب الميزانية يعتبر حجم تخصيص بايدن غير كافية

مكتب الميزانية يعتبر حجم تخصيص بايدن غير كافية
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال مكتب الميزانية في الكونغرس، إن مشروع قانون الإنفاق المحلي الشامل الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ حجمه 1.75 تريليون دولار لا يدر عوائد كافية لتغطية تكاليفه.

العالم-الاميركيتان

ووجد المكتب غير الحزبي أن قانون إعادة البناء بشكل أفضل، والذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية ومكافحة تغير المناخ، من شأنه أن يرفع العجز الاتحادي بمقدار 367 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

لكن وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت إن تقديرات مجمعة لمكتب الميزانية واللجنة المشتركة بشأن الضرائب والوزارة أظهرت أن مشروع الإنفاق سيكون مدفوعا بالكامل.

وأضافت أن المشروع سيقلص الديون الأمريكية مع مرور الوقت عبر توفيره إيرادات تتجاوز تريليوني دولار من خلال ضمان دفع الشركات الكبيرة والأمريكيين الأكثر ثراء نصيبهم العادل.

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