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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-11-2021

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

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