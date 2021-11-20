بالفيديو..احتجاجات عنيفة في هولندا تنديداً بقيود كورونا

العالم - خاص بالعالم

بضع مئات تجمعوا للتعبير عن معارضتهم لخطط الحكومة لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي "جواز مرور كورونا" الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من إصابة. والجواز متاح أيضا لمن لم يتلق التطعيم ولكن لديه اختبار يثبت سلبية الإصابة.كما تم ايقاف وسائل النقل العام ومطالبة المواطنين بالعودة إلى منازلهم، وأعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا في محاولة لإبطاء قفزة في العدوى.



وأعادت دول أوروبية، تشديد القيود في ظل ارتفاع عدد الإصابات في أنحاء القارة، حيث أعلنت ولاية بافاريا الالمانية عن تدابير جديدة تشمل إلغاء جميع أسواق عيد الميلاد هذا العام، جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد.

وأكدت على خطورة الوضع وصعوبته، وأعلنت إغلاق النوادي الليلية والخدمات الليلية في المطاعم للسيطرة على موجة وبائية رابعة.

في النمسا ستفرض الحكومة إغلاقا اعتبارا من يوم الاثنين يشمل جميع من لم يتلق اللقاح، وسيستمر في البداية عشرين يوما، فيما سيجري تقييمه بعد عشرة أيام، وأعلنت الحكومة أن التلقيح سيصبح إلزاميا اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل. على أن اللقاحات تعد بمثابة بطاقة الخروج من أزمة الوباء. وتظاهر المئات الاسبوع الماضي ضد الإغلاق المفروض على غير الملقّحين فيما يخطط "حزب الحرية" لتظاهرة أكبر.



في الولايات المتحدة سمحت السلطات الصحية بإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لجميع البالغين الذين تلقحوا بالكامل قبل ستة أشهر. وأعلنت أن هذا الإذن بالاستخدام الطارئ الممنوح لفايزر وموديرنا يساهم في تأمين حماية مستمرة، بما يشمل الأعراض الخطرة التي يمكن أن تحصل، مثل دخول المستشفى أو الوفاة. وأوصى خبراء مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بوجوب الحصول على جرعة معززة، وأما الذين تراوح أعمارهم بين 18 و خمسين عاما يمكن لهم تلقي جرعة معززة إذا رغبوا في ذلك.