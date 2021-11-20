نائب أمريكي يصف الفلسطينيين بالوحوش ويدعو لإبادتهم.. نسخة منه الى عرب التطبيع

العالم – كشكول

قبل ايام تكررت وقاحة راندي فاين على منصات فيسبوك وتويتر، بعد ان وصف المسلمين والفلسطينيين بالوحوش والإرهابيين والمغتصبين، كما بعث برسالة إلى مواطن في ولاية فلوريدا قائلاً:" أذهب وفجرّ نفسك"، ثم لام النائب العنصري أولئك، الذين يدافعون عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

المعروف ان فاين نشر مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات تصف الفلسطينيين في قطاع غزة بأنهم أقل من البشر، وشارك في رسالة من التجمع اليهودي في مجلس فلوريدا التشريعي إلى رجال المقاومة الفلسطينية في غزة، ووصفهم بأنهم “حيوانات”، ونعت سكان غزة بالبرابرة، كما احتفل بابتهاج بقصف غزة.

هنا قد يقول قائل ان هذه المواقف هي مواقف شخصية، لا تعبر بالضرورة عن توجه مريكي او حتى حزبي، ولا يجب ان نعطي الرجل اهمية لا يستحقها، بدورنا نحن نؤيد ان الرجل مريض وعنصري وباحث عن شهرة، ولا يجب ان نمنحه ما يريد، ولكن ان يكون ما قاله هو تعبير شخصي لا يمثل تيارا جارفا في امريكا، فنحن نتحفظ على هذا القول، بدليل ان الرجل مقرب من عائلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وخاصة من إبنه إريك، وهي عائلة معروفة بعنصريتها وكراهيتها للمسلمين والعرب وخاصة الفلسطينيين، كما ان مجلس النواب في فلوريدا لم يتخذ أي إجراء ضد النائب فاين وتعليقاته الفجة والعنصرية والتحريضية. كما ان إدارة الفيس بوك مرتاحة جدا بما نشره هذا العنصري، ولا نعتقد انها ستحجب ما كتب او تعلق حسابه، كما هو ديدنها مع كل حساب يشيد بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي والعنجهية الامريكية.

سكوت السلطات في ولاية فلوريدا ازاء عدوانية وعنصرية وعنف النائب فاين، دفع مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) الى ان يوجه انتقادا لنواب لجنة النزاهة العامة والانتخابات، لتقاعسهم على لجم هذا العنصري الحاقد، واعرب المجلس عن خيبة أمله بسبب رفض نواب اللجنة مخاطبة النائب المتطرف، واعتبر رفض اللجنة يرقى إلى تواطئهم.

نحن نتفهم صراخ هذا العنصري، فهو دليل واضح على ان رجال المقاومة في غزة، ومحور المقاومة الذي يقف وراءهم، قد اوجعوا الكيان الاسرائيلي وأذلوه، ونفهم ايضا ان هذا الحقد المرضي يعكس الشخصية الصهيونية على طبيعتها، وكيف تنظر الى الاخر، وكيف تبرر قتل الاطفال والنساء والعزل، واحتلال بلد وافراغه من شعبه، وتنديس مقدساته، ولكن ما لانفهمه كيف يمكن لاناس يدعون انهم عربا ومسلمين، ويطبعون مع امثال فاين هذا، الذي يعتبر من الحمائم اذا ما قيس بغيره من الصهاينة. لذا على العرب المطبعين، ان يتخذوا موقفا من الفكر الصهيوني العنصري الذي يضع العرب والمسلمين في رتبة اقل من البشر، فإما ان يثبتوا انهم عربا ومسلمين ويرفضوا التطبيع مع الصهاينة، واما ان يعلنوها وبشكل صريح انهم ليسوا عربا ولا مسلمين.. لذا نرسل نسخة من هذه السطور اليهم ليكشفوا لشعوبهم.. من هم؟!.