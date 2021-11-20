مصادر مطلعة تنفي للعالم صحة انباء عن انسحاب الجيش السوري من درعا

العالم-سوريا

واوضحت المصادر إن الجيش السوري ما يزال وسيبقى مرابطاً في مواقعه التي عاد اليها بعد اتمام المصالحات في محافظة درعا، ويتابع .المهام الموكلة اليه.

وأضافت المصادر أنّ ما حدث حتى اللحظة هو تثبيت لتمركز القوات العسكرية بعد عودة الدولة الى مناطق في ريف درعا الغربي والشرقي، وان القوات التي جرى الحديث عن سحبها من المنطقة الجنوبية هي قوة مؤازرة من الفرقة الرابعة، وهي ليست ثابتة في محافظة درعا، وجاءت في مرحلة فرضت وصول التعزيزات العسكرية، وبعد استقرار الوضع الامني والعسكري، من الطبيعي عودتها الى مقارها.