السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر مطلعة تنفي للعالم صحة انباء عن انسحاب الجيش السوري من درعا

مصادر مطلعة تنفي للعالم صحة انباء عن انسحاب الجيش السوري من درعا
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

اكدت مصادر مطلعة لقناة العالم إنه لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام انسحاب بعض قوات الجيش السوري من محافظة درعا جنوب سوريا.

العالم-سوريا

واوضحت المصادر إن الجيش السوري ما يزال وسيبقى مرابطاً في مواقعه التي عاد اليها بعد اتمام المصالحات في محافظة درعا، ويتابع .المهام الموكلة اليه.

وأضافت المصادر أنّ ما حدث حتى اللحظة هو تثبيت لتمركز القوات العسكرية بعد عودة الدولة الى مناطق في ريف درعا الغربي والشرقي، وان القوات التي جرى الحديث عن سحبها من المنطقة الجنوبية هي قوة مؤازرة من الفرقة الرابعة، وهي ليست ثابتة في محافظة درعا، وجاءت في مرحلة فرضت وصول التعزيزات العسكرية، وبعد استقرار الوضع الامني والعسكري، من الطبيعي عودتها الى مقارها.

روابط ذات صلة

الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا السورية

إزالة الحواجز والنقاط العسكرية من طريق دمشق- درعا القديم

رسائل سياسية هامة من درعا بعد إتمام ملف المصالحات

بعد أكثر من شهرين.. إنتهاء ملف التسويات في درعا جنوب سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد العد والفرز اليدوي.. تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات العراقية

الاتحاد الأوروبي يستأنف الحكم الذي ألغى الاتفاقات مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا

موريتانيا تسجل حالتي وفاة و 75 إصابة بكورونا

تيار الحكمة يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة وفق شروط الصدر

مخاوف إسبانية بعد سماح المغرب لشركة قطرية بالتنقيب عن النفط قرب جزر الكناري