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وزير الدفاع الأميركي: سنواصل زيادة قواتنا في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأميركي: سنواصل زيادة قواتنا في الشرق الأوسط
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

سعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت إلى طمأنة مشتري الاسلحة الامريكية ومستقبلي قواعدها في الشرق الأوسط بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمنطقة على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

العالم - الأميركيتان

ولم يتضح مدى تأثير كلمة أوستن على "الحلفاء" في الشرق الأوسط ، لأنه لا يدعمها أي إعلان عن عمليات نشر أخرى أو مبيعات أسلحة جديدة في المنطقة.

وأبدت الدول العربية في جنوب الخليج الفارسي ، التي تعتمد بشدة على المظلة العسكرية الأمريكية ، عدم ثقتها بشأن تركيز بايدن على المنطقة ، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وتتابع هذه الدول عن كثب جهود إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران والذي كان قد وقع عام 2015 وانسحبت منه امريكا بشكل احادي عام 2018.

وأقر أوستن في كلمة ألقاها في البحرين خلال رحلة إلى المنطقة بالمخاوف الموجودة في المنطقة والعالم من أن تكون الولايات المتحدة تركز على التحدي الذي تشكله الصين فحسب.

وقال “لنكن واضحين: التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد”.

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