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تشافي بعد أول فوز مع برشلونة: انتصار مهم في وقت صعب

تشافي بعد أول فوز مع برشلونة: انتصار مهم في وقت صعب
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، سعادته الغامرة بتحقيق أول فوز له مع الفريق في المباراة الأولى له، بعدما قاد البارسا لفوز صعب على ضيفه إسبانيول بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

العالم - رياضة

وقال تشافي، خلال تصريحات له عقب اللقاء: "نحن راضون ومسرورون بالنتيجة والأداء الذي قدمه الفريق، فوز مهم في وقت صعب، كان لهم فرص لتحقيق التعادل، لكن هذه هي كرة القدم، اسبانيول عقد علينا كثيرا لكننا راضون بنتيجة الفريق والعمل".

أضاف: " كان مهم جدا بالنسبة لنا أن نبدأ بفوز، كان هنالك طموح كبير أن نبدأ بنحو جيد رغم اننا عانينا لكننا راضون، شرف كبير أن أكون هنا في بيتي كمدرب، وقلت سوف أقدم كل شيء من أجل برشلونة، أعتقد أنه فوز مستحق ولكن إسبانيول أيضا قدم مباراة كبيرة".

وتابع: "أكثر شيء عجبني هو الالتزام والتضحية التي قدمها اللاعبين، كان الأمر صعبا، علينا أن نهاجم بشكل أفضل، بشكل عام أنا سعيد جدا والفوز جدا مهم لثقة الفريق، نريد الفوز بطريقتنا".

وعن الاعتماد على الشباب في الفريق قال: "إنهم موهوبون، نعرفهم جيدا، إلياس كان ممتاز، وعبد الصمد هرب من المدافعين عدة مرات، الجماهير أيضا كانت مذهلة اليوم وهذا الأمر ساعدنا، الكامب نو ملعب استثنائي".

واختتم: "الفوز جدا مهم، عانينا في آخر الدقائق لكن استحقينا الفوز، انه ديربي".

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، فيما يحتل اسبانيول المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

ويبتعد برشلونة بـ8 نقاط عن اشبيلية وريال سوسيداد المتصدرين، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الرابع.

ونجح برشلونة خلال مباراة السبت تحت قيادة تشافي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني والغائبة عنه منذ 4 مباريات، وبالتحديد منذ خسارة الكلاسيكو 1-2 أمام ريال مدريد.

وفشل إسبانيول في فك العقدة الت تطارده وهي عدم الفوز على "كامب نو" منذ فبراير 2009.

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