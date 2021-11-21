قبيسي: لبنان اليوم يعاقب بحصار اقتصادي لانه بلد المقاومة

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​ و اعتبر قبيسي اليوم الأحد خلال رعايته الحفل السنوي لرابطة اطباء محافظة النبطية جنوب لبنان إلى أنه في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، لبنان بعقول بعض سياسيه بحاجة الى استقلال جديد، لان الطائفية تحتل العقول ولا يمكن لبلد تتعدد فيه القضايا أن يتحرر ويتماسك وينطلق بإقتصاد سليم والطائفية تحتل عقول الجميع في كافة المواقع والمواقف في ال​سياسة​ وبنية الدولة في المؤسسات وفي الاقتصاد.

وأضاف إننا وللاسف في دولة عاجزة تسود فيها لغة طائفية احتلت العقول وجعلت اللبنانيين لا يتفقون على قضية واحدة لذلك سيطرت علينا القرارات الغربية بعقوباتها وسيطرت علينا المصارف المحلية بسرقاتها وسيطرت علينا القضايا التي تبتعد عن الحفاظ استقلال الوطن بغباء سياسي لا يحسن ادارة الدولة من خلاله.

وأكد رفضه لرفع الدعم عن الدواء، قائلا: " الدواء بات يشكل عبأ اساسيا على اهلنا الذين قدموا وضحوا في سبيل تحرير الارض فلبنان اليوم يعاقب بحصار اقتصادي لانه بلد المقاومة التي قدمت استقلال فعلي بدماء الشهداء وان الشعب وليس الدولة هو اول من انطلق لتحقيق الاستقلال .