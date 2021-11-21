إلقاء القبض على مصري سرق 232 قطعة أثرية!

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وبدأت الواقعة حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، يوم أمس، بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي في قطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام حول قيام أحد الأشخاص "له سوابق جنائية"، ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت السلطات الأمنية من ضبطه وبرفقته 4 مواطنين آخرين، ولاحظت وجود ثلاث حفر عمق كل منها حوالى 3 أمتار، وكذلك الأدوات المستخدمة فـى الحفر.

وعثر رجال الأمن بحوزة المتهم على 232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فـى أنها قطع أثرية نادرة، كما عثر بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش.

وخلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم، ومن برفقته، بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات، التي عثر عليها بحوزتهم، هي ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها.

وبعرض القطع على مفتشي الآثار في المحافظة، أفادوا بأنها قطع أثرية.

وأحال رجال الأمن، المضبوطات والمتهمين للجهات المختصة، من أجل التوسع في التحقيقات ومعرفة ملابسات القضية.

وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض، في وقت سابق اليوم السبت، على مواطن آخر ”لديه سجل جنائي“، كذلك، مقيم في محافظة القليوبية المجاورة للعاصمة القاهرة، بعد ورود معلومات عن حيازته بعض القطع الأثرية.

وتأتي عمليات الضبط في إطار جهود أجهزة وزارةالداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الآثار وضبط حائزي القطع الأثرية والقائمين بالحفر والتنقيب عنها.

وفي السياق نفسه،قال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة:"إن مصر نجحت فى ظل جائحة كورونا، باسترداد 5 ألاف قطعة أثرية دفعة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية".

كما كشف المشرف العام أنه في شهر مايو الماضي تم إرسال وفد مصري إلى باريس لاسترداد 114 قطعة أثرية كانت مهربة لفرنسا.

ولفت المسؤول المصري إلى أن الجهات المعنية نجحت خلال السنوات الخمس الفائتة في استرداد ما يقرب من 29 ألف قطعة أثرية.