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هل سيخرج السودان من أزمته بعد توقيع الاتفاق السياسي؟

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

واخيرا خرج رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محبسه الذي وضعه فيه الفريق عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه العسكري، ومباشرة الي القصر الرئاسي للتوقيع علي إتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري الذي حضر بأكمله، اضافة لكل اطراف إتفاق جوبا للسلام وزعيم قبائل البجة بشرق السودان محمد الامين ترك.

العالم - مراسلون

إتفاق أهم بنوده اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتكوين حكومة تكنوقراط وتشكيل لجنة تحقيق في من تسبب بقتل المتظاهرين.

الشارع السوداني قال انه تجاوز مرحلة التفاوض والمساومة مع العسكر بل وتجاوز مرحلة حمدوك بعد توقيعه هذا الاتفاق.

واكد المتظاهرون من خلال مسيراتهم التي خرجت هذه المرة من وسط الخرطوم وأمدرمان وبحري علي مدنية الدولة وعودة العسكر الي ثكناته.

تجمع المهنيين وحزب الأمة القومي وقوى الحرية والتغيير رفضوا هذا الإتفاق وأكدوا استمرار الشارع السوداني في تظاهرات.

الشارع الذي لازمه الحزن والغضب الشديد لمقتل العشرات واصابة المئات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال مسيراتهم السلمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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