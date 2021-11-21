مصر تستضيف المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"

العالم - مصر

وأشار متحدث القوات المسلحة المصرية العقيد أول حرب غريب عبد الحافظ غريب، إلى أن "المعرض يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية والتباحث بشكل معمق في آخر التطورات التكنولوجية الصناعية وشؤون التسليح العسكري لمنطقة الشرق الأوسط".

وأوضح أن "المعرض يضم 3 صالات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية وسيشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة تابعة لـ42 دولة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أكبر مصنعي وموردي أحدث الأجهزة والأسلحة التي تتمتع بتقنيات متطورة وعالية الجودة، كما يشمل المعرض أجنحة دولية تمثل 21 دولة من حول العالم".

ولفت إلى أنه "من المتوقع حضور أكثر من 10 ألاف من كبار الزوار العسكريين والممثلين الصناعيين على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض، والذي يقوم على رعايته 15 شركة عالمية ومحلية" حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن المعرض سيفتتح برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيستعرض أعمال التطوير والتحديث الهائلة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية لتطوير مركز السوق المصرية في تجارة الأسلحة الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية والتي تعتبر جزءا من خطة مصر لمكافحة الإرهاب ومنع المخاطر التي تهدد أمن الدولة بل وتمتد هذه الجهود إلى دعم الخطط العالمية لتحقيق الأمن والاستقرار للدول على حد قوله.