بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية في ليبيا

العالم - ليبيا

وصباح الأحد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن عدد المرشحين للرئاسة حتى مساء السبت، بلغ 32 مرشحًا.

وعلى مدار يوم الأحد نقلت المنصات الإعلامية، كلمات لـ29 مرشحًا آخرين عقب تقديم أوراقهم، ليرتفع العدد إلى 61 مرشحًا، موزعون بواقع 45 مرشحًا قدموا أوراق ترشحهم في طرابلس، و10 في بنغازي، و6 في سبها.

- «المفوضية» تعلن أسماء 32 مرشحا للرئاسة الليبية

وتعقد المفوضية بعد ظهر غد مؤتمرًا صحفيًّا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وفيما يلي قائمة بأسماء المرشحين حتى الآن للانتخابات الرئاسية:

1- عبدالحكيم علي الفيتوري بعيو

2- سيف الإسلام معمر محمد القذافي

3- أسعد محسن علي زهيو

4- فيضان عياد محمد حمزة

5- السنوسي عبدالسلام عبدالسلام السنوسي

6- محمد أحمد امحمد المزوغي

7- عبدالله أحمد المهدي ناكر

8- فتحي حمد محمد بن شتوان

9- خليفة بالقاسم عمر حفتر

10- عبدالحكيم ضو ظاهر زامونة

11- علي زيدان محمد زيدان

11- محمد أحمد منصور الشريف

13- محمد علي محمد المهدي

14- أحمد عمر أحمد معيتيق

15- عارف علي أحمد النايض

16- عثمان عبدالجليل محمد امحمد

17- عبدالسلام يونس رحيل الورفلي

18- فتحي علي عبدالسلام باشاغا

19- محمد خالد عبدالله بشير الغويل

20- مروان عبدالله علي عميش

21- عبدالحكيم سالم علي كشيم

22- إسماعيل عمر الشتيوي غرغار

23- أسامة خيرالله علي محمد

24- عقيلة صالح عيسى اقويدر

25- ضو عبدالله ضو أبوضاوية

26- علي البشير محمد الزويك

27- بشير صالح بشير الشرقاوي

28- المبروك محمد المبروك أبوعميد

29- عبدالمجيد غيث عبدالمجيد سيف النصر

30- محمد الهادي محمد حتواش

31- خليفة صالح سعيد محمد

32- بوسيف اطوير بوسيف علي

33- عبدالحافظ قدور

34- محمد المنتصر

35- عبدالعزيز الخوجة

36- جمعة أبوعوينة

37- حمد بورويق

38- مصطفى المجدوب

39- عادل محمد عبدالسلام اللافي

40- عبدالرحيم حلوم

41- حاتم الكور

42- عبدالوهاب ميلاد

43- علي العيساوي

44- محمد عبدالسلام محمد الجديدي

45- الطاهر عريبي

46- أحمد مصباح أبوجناح

47- أنور العاشوري

48 - نوري أبوسهمين

49- عمر الحاسي

50- خالد شكشك

51- عادل الزروق

52- محمود خليفة التليسي

53- منير ساسي خليفة

54- عبدالحميد الدبيبة

55- مصدق حبرارة

56- أسامة عبدالمجيد طليش

67- عبدالسلام محمد خميس السمران

58- عثمان محمد النكاح

59- الشريف الوافي

60 - عبدالهادي الحويج

61- خليفة الغويل