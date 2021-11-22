سقوط أول قتيل بعد اتفاق حمدوك والبرهان في السودان

العالم - السودان

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، عن وفاة فتى في الـ16 من عمره خلال التظاهرات التي خرجت في السودان، الاحد، ضد إجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، التي أعلن عنها في 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي الأخير الذي عاد بموجبه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه.

وأكّدت اللجنة في بيان أنّ "يوسف عبد الحميد، 16 سنة" فارق الحياة "بعد إصابته برصاص حي في الرأس".

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر إلى 41 قتيلا، ويكون يوسف عبد الحميد أول قتيل بعد توقيع الاتفاق السياسي.