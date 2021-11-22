الرئيس الايراني يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ قرارات لجنة التنسيق الاقتصادي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد مساء الاحد برئاسة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي وتم خلاله تقديم تقرير عن اوضاع المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد ومسيرة تنظيم الاسواق المختلفة.

وفي التقرير شرح وزير الصناعة والمناجم والتجارة اجراءات لجنة تنظيم السوق في مجال السيطرة على الاسعار خاصة السلع الغذائية، معتبرا قرارات هذه اللجنة بانها مؤثرة في استقرار السوق.

واكد رئيس الجمهورية اهمية الاستقرار في السوق وان تکون اسعار السلع الاساسية منطقية، لافتا الى ضرورة مواصلة تنفيذ قرارات لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة ولجنة تنظيم السوق.

وجرى خلال الاجتماع كذلك تقديم تقرير حول مسيرة انتاج السيارات في البلاد وسبل تعزيز الانتاج الداخلي عبر الاستفادة من الاستثمارات الشعبية.