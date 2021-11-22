بوتين يستقبل محمود عباس يوم غد في 'سوتشي'

العالم-روسيا

وجاء في بيان الكرملين: "تستضيف مدينة سوتشي مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و محمود عباس يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر. سينظر القادة في قضايا تطوير التعاون الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".

أعلن محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، إحياء العملية السياسية، مؤكدا ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار.

وقال عباس في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه سيناقش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو (في الـ23 من نوفمبر الجاري) "سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".

وأضاف أن تلك الزيارة تأتي أيضا "بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".

وأشار عباس إلى أنه "أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك نحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".