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السودان تفرج عن بعض السياسيين الموقوفين منذ الانقلاب

السودان تفرج عن بعض السياسيين الموقوفين منذ الانقلاب
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أطلقت السلطات الحكومية في السودان سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان.

العالم ـ السودان

وشمل القرار القيادي بحزب الأمة القومي الصديق المهدي ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري.

وحسب وكالة فرانس برس، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، اليوم الاثنين "تم اطلاق سراحي وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)".

وأضاف الدقير "كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم".

وقاد البرهان انقلابًا في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشّة في السودان. واعتقل معظم المدنيّين في السلطة وأنهى الاتّحاد الذي شكّله المدنيّون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ.

والأحد، أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.

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السودان تفرج عن بعض السياسيين الموقوفين منذ الانقلاب

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