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إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الفرنسية مساء يوم الاثنين أن رئيس الوزراء جان كاستيكس أصيب بفيروس كورونا.

العالم-اوروبا

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن نتيجة اختبار رئيس الوزراء جاءت إيجابية بعد أن ثبتت إصابة إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما في وقت سابق اليوم.

ودخل رئيس الحكومة العزل وقاد الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين 22 نوفمبر على الساعة 6 مساءا حول المسؤولين المنتخبين في غوادلوب، عن طريق التداول بالفيديو.

وكان رئيس الوزراء قد توجه إلى بروكسل في الصباح حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وكان جان كاستيكس على اتصال بالفعل بمصابين بكورونا في مناسبتين، المرة الأولى بعد عشاء مع إيمانويل ماكرون في ديسمبر، وبعدها كانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية، ثم في يونيو بعد أن أصيبت زوجته جان بالمرض.

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إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

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