سفیر ایران لدى تركيا يتحدث عن دعم طهران لتاسيس آلية "3+3" في القوقاز الجنوبي

العالم - ايران

واوردت وكالة انباء الاناضول بان السفير الايراني في انقرة اعلن في مقال له بان ايران تدعم مقترح ارودغان الذي طرحه في نوفمبر عام 2020 في مجال تاسيس آلية للتعاون الاقليمي في القوقاز الجنوبي بمشاركة دول جمهورية آذربيجان وارمينيا وجورجيا كثلاث دول في هذه المنطقة مع مشاركة تركيا وايران وروسيا في اطار مجموعة "3+3".

واشار الى ان ايران ايدت هذه الآلية منذ البداية واكدت اهمية تبلورها على وجه السرعة واعتبرها بانها تاتي في سياق مبادئ واسس السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان هذا الموضوع يعني حل مشاكل المنطقة من قبل دولها المعنية وخفض التوتر الى ادنى حد ممكن وتنمية التعاون وايجاد منطقة قوية عن طريق تجميع قدرات دولها.

ونوه الى السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الجديدة برئاسة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي وهي ايلاء الاولوية للدول الجارة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية اعلن مرارا موافقته على تاسيس آلية "3+3" (او 3+2 لحين موافقة جورجيا).

ولفت الى وجود ارادة جماعية ومصالح مشتركة وتفهم متبادل عالي المستوى بين الدول المعنية واضاف: لاشك ان ارساء السلام والاستقرار وانهاء توتر ممتد منذ 30 عاما في منطقة القوقاز الجنوبي الاستراتيجية وتوفر فرص التنمية والتجارة والاستثمارات والنقل الانسيابي، يخدم مصالح جميع الشعوب في المنطقة.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية اايرانية تربطها علاقات طيبة مع جميع الدول في هذه الآلية المقترحة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تامل وترغب بتحقيق هذه الآلية وترى بان آفاقا وضاءة ستتبلور في اطار هذه المبادرة في مجالات التعاون السياسي والامني والتجاري والاقتصادي والترانزيتي امام شعوب المنطقة.

واعتبر ان الميزة الكبرى لهذه المبادرة هي عدم تنحية اي طرف من الاطراف المعنية فيها.