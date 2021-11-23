الاحتلال يواصل جرائمه من اعتقالات واعتداءات للمستوطنين

العالم - فلسطين

وأصيب العشرات واعتقل 20 مواطنا خلال اعتداءات قوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.

ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، في الحارة الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح واعتقلت 3 منهم، كما حطمت محتويات المنزل. والمعتقلون هم: وليد عادل غيث، والشقيقان ربيع وحمزة نضال غيث، بعد الاعتداء عليهما بوحشية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عبادة نضال دنديس، ومحمود دنديس، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما في حي واد قدوم من سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى طالب لم تعرف هويته، يبلغ من العمر (18 عامًا)، بعد اقتحام قوات الاحتلال مدرسة الرشيدية بالقدس، وإلقاء القنابل الصوتية صوب مجموعة من الطلبة، وملاحقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة، وهم: محمد الخطيب، وإبراهيم عفانة، ويوسف كسبة، وكمال أبو أصبع، وأشرف زيتاوي.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أصيب شاب جراء دعسه من قبل قوات الاحتلال واعتقل آخر خلال اقتحام قرية وادي الفارعة جنوب طوباس.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد صبح، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في القرية المذكورة.

وفي محافظة جنين، أصيب العشرات بحالات اختناق في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدات وقرى: الطيبة، ورمانة، وزبوبا، وتعنك غرب جنين.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين هم: المحرر تيسير محمود جابر من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والمحرر بهاء عمر محمود شحرور (31 عامًا)، ويزن جعار من علار، والمحرر معاذ فتحي الخطيب من قفين، وعماد عودة من صيدا، وأحمد عبد الرؤوف داوود من بلدة دير الغصون، وبهاء أبو ستة من المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، الشاب رائد ماجد الصنم (21 عامًا)، من مكان عمله بمطعم في مدينة قلقيلية.

كما واصلت قوات الاحتلال الاعتداء على ممتلكات المواطنين، وجرّفت أرضًا زراعية في قلقيلية، وأخطرت بوقف العمل في خزان مياه في طوباس.

وأفاد شهود عيان، بأن 115 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات استفزازية عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته تركزت في محيطه الشرقي. وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون بالحجارة، منازل المواطنين في عوريف، جنوبا.