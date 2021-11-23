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لبنان يكشف عن استعداد روسي للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت

لبنان يكشف عن استعداد روسي للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الذي يزور موسكو إلى أن "الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مناقصات إعادة إعمار مرفأ بيروت، وليس المنازل".

العالم-لبنان

وفي مقابلة أجرتها معه RT، أشار بو حبيب إلى أن "تكاليف إعادة إعمار المرفأ كبيرة ولن تقوم بها شركة واحدة... أكثر من شركة ستقوم بذلك والشركات الروسية ستدخل بالمناقصات مع شركات أخرى".

وردا على سؤال حول "القيود الأمريكية على لبنان للتوجه شرقا والتعاون مع الصين وتعزيز التعاون مع روسيا"، قال بو حبيب: "هذا موقف سياسي أمريكي ولكن نحن نتبع مصلحتنا ولدينا تعاون كبير مع الصين ولا مشكلة لدينا معها أو مع إيران ولا يوجد استراتيجية لدينا تضر بمصالحنا مع أميركا لا مع الصين ولا مع إيران في الوقت الحالي".

وعن المحاولات الأمريكية لمنع أي تعزيز للتعاون الروسي اللبناني، وعما إذا يمكن للحكومة اللبنانية أن تقف وتقول لا، أضاف: "هذا الموضوع يحصل على صعيد واحد وهو الجيش"، مشيرا إلى أنه "لا مشكلة في الأمور الأخرى التي تساعدنا فيها روسيا ولم نسمع أي كلمة من الأمريكيين حول ناحية تعاوننا مع الجانب الروسي".

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لبنان يكشف عن استعداد روسي للمشاركة في إعادة إعمار مرفأ بيروت