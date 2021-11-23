الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: لا جديد بشأن لقاء بايدن وبوتين

البيت الأبيض: لا جديد بشأن لقاء بايدن وبوتين
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الحالي لا توجد أي معلومات جديدة حول إمكانية اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - الأميركيتان

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في إحاطة إعلامية، "الآن لا توجد معلومات حول إذا كان هناك اجتماع أو اتصال مخطط له".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.

وأكد بيسكوف، في الـ9 من الشهر الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

البيت الابيض: بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

خارجية روسيا تكشف مدى إمكانية عقد لقاء بين بوتين وبايدن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اسلامي : ناقشنا مع غروسي القضايا الفنية والملفات السياسية

لأول مرة منذ سنوات... بن زايد يزور تركيا غدًا الأربعاء

البيت الأبيض يرفض التعليق على الأنباء حول خطط إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

تراجع الوضع الصحي للأسير يزن مصري ومماطلة في علاجه

مستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى

لبنان.. باخرتا الكهرباء التركيتان على وشك الرحيل