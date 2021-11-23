البيت الأبيض: لا جديد بشأن لقاء بايدن وبوتين

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في إحاطة إعلامية، "الآن لا توجد معلومات حول إذا كان هناك اجتماع أو اتصال مخطط له".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، أنه لا توجد مواعيد محددة للتواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، إلا أنه لا يستبعد التواصل قبل نهاية العام.

وأكد بيسكوف، في الـ9 من الشهر الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء بعد.