الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذير من خطورة بذار القمح التي يوزعها الاحتلال الأمريكي بسوريا

تحذير من خطورة بذار القمح التي يوزعها الاحتلال الأمريكي بسوريا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" بأن التحاليل المخبرية بوزارة الزراعة السورية أثبتت عدم صلاحية بذار القمح التي قدمها الاحتلال الأمريكي عبر "هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" بريف القامشلي، في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

العالم-سوريا

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، المهندس سعيد ججي، في تصريح لمراسل لوكالة سانا أن المديرية "قامت بإرسال عينة من بذار القمح الذي قدمته قوات الاحتلال الأمريكي إلى مخابر وزارة الزراعة وتبين عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ارتفاع نسبة النيماتودا والتي وصلت إلى 40%، ما يشكل خطرا كبيرا على الزراعة في المنطقة، لا سيما أن آثارها تلحق ضررا كبيرا يتفاقم بمرور الوقت".

وحذر ججي الفلاحين والمزارعين في ريف القامشلي والمنطقة من التعامل مع هذا البذار ذو المنشأ التركي، داعيا إلى اتلافه وعدم زراعته، لأن ضرره سيستمر لسنوات ويتسبب بوباء للأراضي الزراعية ويخرجها من الاستثمار.

وكان اتحاد فلاحي الحسكة حذر الأهالي والفلاحين من البذار مجهول المصدر، داعيا إلى عدم التعامل معه وزراعته فهو لا يصلح للزراعة وسيكون سببا لآفات زراعية تخرج الأرض من الاستثمار.

وكانت القوات الأمريكية بدأت توزيع نحو 3 آلاف طن من بذار القمح مجانا في محافظة الحسكة، بحجة مساعدة الفلاحين السوريين بعد موسم الجفاف الذي ضرب البلاد العام الفائت، على خلفية صعوبة إيصال البذار الحكومية عالية الجودة إليهم، بسبب منعهم من قبل "الإدارة الذاتية" من التعامل مع الجهات الحكومية.

روابط ذات صلة

هدايا واشنطن المسمومة الى الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الموريتاني يؤكد تراجع اقتصاد بلاده بسبب كورونا

شاهد بالفيديو.. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن 90 عاما

اعتقال 3 من قيادات جماعة "الشباب" في الصومال

15 ايرانيا ضمن قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم

منحى تنازلي في عدد الوفیات الناجمة عن كورونا في البلاد