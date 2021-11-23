الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

15 ايرانيا ضمن قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم

15 ايرانيا ضمن قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن مؤسس المركز الاقليمي الاعلامي للعلوم والتكنولوجيا جعفر مهراد بان قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم ضمت 15 عالما من الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك وفقا لتقييم مؤسسة كلاريفت اناليتكس Clarivate Analytics للعام 2021.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج مركبات النيكل والكوبالت من النفايات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمات حقوقية تعارض انتخاب مسؤول إماراتي لرئاسة الإنتربول، والسبب..

الرئيس الموريتاني يؤكد تراجع اقتصاد بلاده بسبب كورونا

شاهد بالفيديو.. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن 90 عاما

اعتقال 3 من قيادات جماعة "الشباب" في الصومال

15 ايرانيا ضمن قائمة العلماء الاكثر تاثيرا في العالم