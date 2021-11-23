كازاخستان تتجاوز بإنتاجها للنفط الحصة المقررة لها من أوبك+

العالم - أسيا والباسفيك

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إن هذا المعدل اليومي من الانتاج (1.599 مليون برميل من النفط يوميا) يتجاوز الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.

وأضافت الوزارة أن حصة البلاد تبلغ 1.524 مليون برميل يوميا مضيفة أن معدل الامتثال الإجمالي في كازاخستان منذ مايو أيار 2020 بلغ 95 في المئة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للغاز والفحم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة مع أزمة نقص في الوقود في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.

وارتفع النفط أيضا مع تحول بعض منتجي الطاقة إلى النفط الخام، لكنه كان أقل تقلبا من حيث الأسعار، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التزام "أوبك +" بزيادات ثابتة في الإنتاج.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر.

ودعا بعض كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، المصدرين إلى بذل المزيد من الجهد لخفض أسعار النفط، التي ارتفعت نحو 65% هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.