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تجدد احتجاجات الطلبة في محافظة السليمانية العراقية (صور)

تجدد احتجاجات الطلبة في محافظة السليمانية العراقية (صور)
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تجددت احتجاجات الطلبة في محافظة السليمانية، احتجاجًا على "الأوضاع المالية" السيئة في منطقة كردستان العراق.   

العالم-العراق

وتحدثت وسائل اعلام عراقية، عن قيام طلاب المعهد التقني بالتظاهر، مطالبين الحكومة بدفع رواتبهم التي تتراوح ما بين 60 الف لطلاب المدينة و100 الف لطلاب الاقضية والنواحي.

وفي السياق، أشارت وسائل اعلام إلى أن احتجاجات أخرى لذات الأسباب خرجت في محافظة أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق.

وأضرب طلاب المعهد التقني في محافظة السليمانية، يوم أمس الاثنين، عن الدوام بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية، فيما أصيب عدد من الشبان بسبب قمع قوات الأسايش للمتظاهرين.

وشهدت السليمانية اختناقات مرورية شديدة، جراء التظاهرات المستمرة، حيث قُطعت العديد من الطرق الفرعية والرئيسة.

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