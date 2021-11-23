شاهد..رفض شعبي ووطني لقرار بريطانيا ضد حركة حماس

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عقد المؤتمر بهذا المستوى يؤكد أن حالة الاستنكار الفلسطيني يتصاعد جاء ضمن حملة وطنية وقانونية وشعبية أطلقتها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ضد السياسة البريطانية بحق حركة حماس والتي تساوي بين الضحية والجلاد ومحاولاها تجريم نضال الشعب الفلسطيني.

قرار استراتيجي باستمرار هذه الفعاليات ولا رجعة عنه الا بتصحيح الحكومة البريطانية لهذا الخطأ الخطر وعدم تمريره داخل البرلمان والاستجابة لمتطلبات القانون الدولي في حماية الشعوب التي ذاقت ويلات الاستعمار.. فمن بلفور الى باتيل الجريمة المستمرة.

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