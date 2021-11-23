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شويغو: الطائرات الأمريكية تدربت على استخدام السلاح النووي ضد روسيا

شويغو: الطائرات الأمريكية تدربت على استخدام السلاح النووي ضد روسيا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تنام ملحوظ لأنشطة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية على مقربة من الحدود الروسية.

العالم- روسيا

وخلال محادثات أجراها شويغو، اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني وي فنغ خه، أشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية نفذت حوالي 30 طلعة باتجاه الحدود الروسية خلال الشهر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 2,5 مرة مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وأشار شويغو إلى أنه "خلال تدريبات Global Thunder للقوات الاستراتيجية الأمريكية هذا الشهر تدربت 10 قاذفات استراتيجية أمريكية على استخدام السلاح النووي ضد روسيا بشكل شبه متزامن من الجهتين الغربية والشرقية".

وشدد الوزير على أن الحد الأدنى من ابتعاد الطائرات الحربية الأمريكية عن الحدود الروسية كان يعادل 20 كيلومترا فقط.

يتبع...

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