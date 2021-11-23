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خلال 24 ساعة..إجتماع مجلس الأمن لمرتين بشأن ليبيا!

خلال 24 ساعة..إجتماع مجلس الأمن لمرتين بشأن ليبيا!
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

يجتمع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، من أجل الاستماع إلى إحاطتين حول الوضع في ليبيا.

العالم - ليبيا

ويحدث ذلك حين قطعت ليبيا أشواطا نحو عقد الانتخابات الرئاسية التي يأمل الليبيون أن تشكل بداية نهاية عقد من الفوضى في بلادهم.

وأوضح المجلس في بيان إنه سيستمع إلى إحاطة من المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا مساء اليوم (الثلاثاء،) وسيستعرض تقريرها بشأن الوضع هناك.

ورجحت مصادر، أن تتناول إحاطة بنسودا ترشح نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، في الانتخابات الرئاسية، إذ ما يزال الأخير مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 14 نوفمبر الجاري، قدم سيف القذافي، أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة سبها جنوب ليبيا، مرتديا زي والده الشهير، العباءة والعمامة، اللتين كان يطل بهما.

وستخصص الجلسة الثانية، المقررة غدا الأربعاء، لتلقي إحاطة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، التي سيلقيها مبعوث الأمين العام يان كوبيش.

وسيتناول فيها ما جرى تنفيذه من مخرجات مؤتمر باريس الدولي الأخير.

وأيضا تطورات الوضع الليبي، والمستجدات بخصوص استكمال خريطة الطريق والانتخابات.

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