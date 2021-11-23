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بالفيديو.. عملية القدس تهدد حكومة بينيت الهشة بالسقوط

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

شكلت عملية القدس التي نفذها الشهيد فادي ابو شحيدم صفعة جديدة على وجه كيان الاحتلال واختراقا لمنظومته الامنية وتهدد حكومته الهشة بالسقوط.

العالم – خاص بالعالم

وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي بسام ابو عكر، ان السبب وراء قيام الفلسطينيين بالتضحية بانفسهم وعائلاتهم ويدفعون اغلى وابهظ الاثمان في مواجهة الاحتلال ويقومون بمثل هذه العمليات هي استفزازات المواطنين اليومية ومحاولة تهويد التاريخ ومحاولة سرقة الحيز ودفع الناس باتجاه الهجرة والهرب تحت الضغط والتهديد المستمر.

واضاف ابو عكر ان المواطن الفلسطيني يقاوم المنظومة الاستعمارية التي تلاحقه والصراع على الارض والمكان وهناك العشرات من الجمعيات الصهيونية التي تمتلك عشرات الملايين ولديهم الاستعداد ان يدفعوا بالترغيب وبالترهيب وبكل الادوات وبكل الوسائل حتى يدفع الانسان الفلسطيني للرحيل والهجرة.

ويثبت الفلسطيني بكل مرحلة انه لا يمكن ان يرحل بالرغم من كل العنصرية والتطرف.

واشار الى ان عملية القدس اثبتت فشل وكذب الحديث الاسطوري لـ"اسرائيل" عن نفسها بانها قادرة على كشف الاختراق والانذار المبكر واعتراض كل عمل قبل وقوعه.

واكد ان حكومة نفتالي بينيت الهشة والضعيفة لن تصمد لانها حكومة مستوطنين جاءت برؤية توراتية استيطانية لا تعترف بالحق الفلسطيني.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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