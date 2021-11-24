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فشل حرب اليمن وانتقال الولايات المتحدة الی الخطة 'باء'

الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف الكاتب السياسي يحيی حرب عن فشل العدوان السعودي الاميركي في اليمن واتخاذ أهداف جديدة حسب الخطة "باء".

العالم - خاص بالعالم

وقال يحيی حرب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية حرب اليمن بما فيها من الاسلحة التي تم استخدامها والاطراف الضالعة فيها، ليست حرباً سعودية، بل انها حرباً اميركية كلفَت السعودية بالانخراط فيها.

وأكد ان المخابرات الاميركية والسعودية اخطآ في اختيار السعودية لخوض هذه الحرب، فلم يكن يصدق أحد ان يستطيع اليمنيون ادارة هذه الحرب لمدة سبع سنوات وكسب انتصارات فيها تغير خارطة القوی في المنطقة.

وأوضح ان الولايات المتحدة وجدت اليوم ان أدواتها فشلت في حرب اليمن وانا اعتقد ان الحرب التي أعلنت في الـ25 من مارس 2015 انتهت وهزيمة المشروع الاميركي السعودي في اليمن، قد وقعت ولم يعد لهم اهداف حقيقية والتي خططوا لها في السابق.

وبيّن حرب ان ما يجري في اليمن اليوم عبارة عن حرب جديدة او الخطة باء الاميركية لاستيعاب نتائج المعركة الاولی والبدء بالمشروع باء وهو فرض نوع من الامر الواقع علی اليمنيين بتغييرات ديموغرافية وعسكرية معينة لمنع الانتصار الحقيقي لهذه القوة.

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