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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
مراسلة العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارات على منطقة النهدين جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء
أنصارالله:ندعو الشعوب العربية والإسلامية لرفض هذه الخطوات الإجرامية ضد مجاهدي حزب الله وإفشال الخطوات العدائية التي تستهدف المسلمين
انصارالله: نعتبر تصنيف أستراليا حزب الله منظمة إرهابية خطوة تأتي في إطار خدمة الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية العادلة
المكتب السياسي لأنصارالله: ندين بشدة ما قامت به السلطات الأسترالية من خطوات إجرامية خبيثة ممثلة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية
امير عبداللهيان:أجريت محادثات صادقة ومثمرة مع السيد غروسي وتم الاتفاق على لمواصلة التعاون ونحتاج للمزيد من العمل لاتمام النص النهائي
امير عبداللهيان خلال اتصال بنظيره الصيني عبر فيديو كنفرانس: ايران ستذهب الى مفاوضات فيينا بارادة جادة للتوصل لنتائج جيدة
امير عبداللهيان خلال اتصال بنظيره الصيني عبر فيديو كنفرانس: توصلنا مبدئيا مع غروسي الى اتفاق لحل القضايا الفنية وننتظر صدور البيان المشترك
أ ف ب: الحكومة البريطانية تدعو رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا
مراسل العالم :النائب العام الليبي يوجه مذكرة للقضاء تطالب بإستبعاد سيف الاسلام القذافي من سباق الرئاسة ومرشحين آخرين
وكالة الانباء الاماراتية تعلن عقد اجتماع بين مساعد الخارجية الايرانية باقري كني ومستشار وزير الخارجية الاماراتي انور قرقاش في ابو ظبي
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-11-2021
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الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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